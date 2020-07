Junqueras en arribar al seu municipi: «Me'n vaig a casa, que fa tres anys que m'esperen»

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha arribat aquest divendres al seu municipi, Sant Vicenç dels Horts, per primera vegada amb la semillibertat, i ha dit als veïns que l'han rebut: "Me'n vaig a casa, que fa tres anys que m'esperen".

El líder republicà ha passejat des de l'entrada de la localitat fins a la plaça de la Vila, on hi ha l'Ajuntament, acompanyat d'unes 20 persones que portaven pancartes amb el lema 'Benvingut, Oriol'. A la plaça, decorada amb torxes i pancartes amb la seva cara, l'han rebut unes 400 persones, i uns veïns li han lliurat un ram de flors grogues. Durant el passeig, diversos veïns han saludat Junqueras mentre altres aplaudien des dels balcons, i també l'han acompanyat un grup de motards.

Junqueras, com la resta de presos de l'1-O, ha sortit de presó per primera vegada aquest divendres gràcies al tercer grau, que li permetrà passar tot el cap de setmana a casa. Així, no tornarà a la presó de Lledoners fins dilluns. Amb tot, a partir d'ara encara haurà de passar quatre nits a la presó.