El jutge vol processar la família Pujol Ferrusola per organització criminal

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va proposar ahir jutjar l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, la seva dona, Marta Ferrusola, i els seus set fills per formar una organització criminal per enriquir-se durant dècades a través d'activitats relacionades amb la corrupció.

En un escrit de transformació en procediment abreujat (equivalent a processament), el jutge considera acreditat que els Pujol Ferrusola van aprofitar la seva posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant decennis «per acumular un patrimoni desmesurat, directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d'activitats corruptes».

I subratlla que part d'aquestes activitats van coincidir quan Pujol ostentava la presidència de la Generalitat (1980-2003), mentre exercia el lideratge de l'organització criminal amb la seva dona.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 els processa per organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i falsedat documental.

No dubta de l'organització criminal, perquè destaca que reuneix tots els requisits amb diversos nivells jeràrquics, una estructura planificada i permanència en el temps, des que es van obrir els primers comptes corrents a Andorra el 1992 fins que la família va tancar les últimes fundacions l'any 2014.

Al llarg de les 509 pàgines de l'escrit, el magistrat detalla totes les operacions orquestrades per la família durant aquests anys i que els van reportar quantitats multimilionàries sense cap raó, perquè la finalitat no era una altra que «obtenir multimilionaris beneficis il·lícits mitjançant activitats falsàries i corruptes».

De la Mata explica que el lideratge de l'organització estava encarnat en Jordi Pujol i Marta Ferrusola, qui, de fet, detalla, s'autodenominava la «mare superiora de la congregació». Per sota, Jordi Pujol Ferrusola, denominat «el capellà de la parròquia», i seguien al seu torn la resta dels germans. Ell era el responsable de la recepció i distribució de diners, segons el jutge.

De fet, el primogènit ha admès que totes les operacions en els comptes d'Andorra i bona part dels «negocis» en què va invertir durant anys van estar directament relacionats amb el patrimoni econòmic que gestionava per a ell i la seva família.

També tenia capacitat per donar instruccions als gestors bancaris sobre els comptes dels membres de la família.

D'altres persones, a més, van col·laborar estretament amb l'organització, amb caràcter transversal, permanent i sistèmic, aportant les seves estructures mercantils i fingint com a intermediaris per assegurar l'opacitat dels pagaments i servir de parapet als autèntics beneficiaris de les operacions. La procedència del patrimoni, assenyala el jutge, deriva de diferents fonts que, en algun cas, són desconegudes, tot i que no hi ha indicis sòlids que acreditin que prové, com al·lega la família, d'una herència procedent de l'avi Florenci Pujol.