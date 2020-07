Neix un observatori per millorar la detecció d'epidèmies

? Neix l'Observatori Epidemiològic, un projecte que espera millorar la prevenció i detecció d'epidèmies gràcies a tecnologies avançades de Big Data i Intel·ligència Artificial. Amb un pressupost de 600.000 euros, el 50% dels quals l'aporta la Generalitat, la iniciativa espera generar a mitjan 2021 una eina de suport en la presa de decisions basada en models epidemiològics per preveure futures epidèmies. El projecte ha aconseguit unir actors tecnològics com Eurecat, el Cidai, el Barcelona Super Computing Centre i la Mobile World Capital; institucions mèdiques i de salut com l'Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Lluita contra la Sida; i centres educatius com la Universitat de Girona i la Rovira i Virgili.

Fins a final d'any, l'observatori explorarà dades sanitàries, meteorològiques, de telefonia mòbil o censals recollides en dues etapes diferents, entre octubre del 2018 i maig del 2019, i el mateix període de l'any següent, cosa que permetrà comparar i predir «patrons d'evolució» a partir de la grip i la covid-19 i crear un model més precís de previsió, segons Marc Torrent, director del Centre per a la Innovació en Tecnologia de Dades i Intel·ligència Artificial (CIDAI), que s'encarregarà de la coordinació tecnològica del projecte.

En una segona fase, s'elaborarà una eina que automatitzi tot el coneixement processat en indicadors per mitigar les epidèmies fent ús de tecnologies d'intel·ligència artificial com el 'machine learning'. En aquest punt, s'estudiarà incloure dades diferents com mostres d'aigües residuals, dades econòmiques o fins i tot extretes de les xarxes socials, per mesurar l'impacte emocional de la pandèmia.