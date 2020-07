Nou màxim de contagis a Espanya des del final de l'estat d'alarma: 580 en un dia

La xifra diària de contagis de coronavirus detectats ahir va arribar a un nou màxim des del final de l'estat d'alarma amb 580 positius, 190 més que ahir, 266 dels quals han estat diagnosticats a Aragó i 142 a Catalunya. Segons l'informe d'ahir, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 258.855 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.416 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que dimecres. Segons el balanç d'ahir, hi ha hagut 9 defuncions en els últims set dies, dues a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 196 hospitalitzacions i 17 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 8.313 diagnosticats en els últims 14 dies i 5.128 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 3.054 casos en els últims 14 dies i 1.023 en la darrera setmana. L'Aragó és l'autonomia amb més diagnosticats el dia previ: 266 dels 580. La segueix Catalunya amb 142.