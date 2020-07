Oriol Mitjà creu que la situació és de «descontrol» perquè no hi ha un «pla clar» i espera que el Govern «reaccioni»

L'investigador Oriol Mitjà ha opinat aquest divendres que la situació és de "descontrol" perquè no hi ha un "pla clar", i espera que el Govern "reaccioni". "Que havia d'augmentar el nombre de casos era una cosa que podíem predir. Si tenim un pla molt ben definit sobre què hem de fer i quins recursos tenim podem informar la ciutadania de com gestionarem la crisi. Però sense aquest pla tan clar ens trobem en una situació de descontrol", ha remarcat a Rac 1 Mitjà, que ha constatat que a la tardor continuarà havent casos i es podria tornar a situacions similars a les de març i abril si no es fan les coses bé. "Espero que l'administració reaccionarà i posarà aquest pla d'acció tan clar i tan efectiu que demandem tots els ciutadans", ha conclòs.

Mitjà ha insistit que el que ha fallat és que el sistema no s'ha preparat suficientment per tenir capacitats de traçabilitat suficients per controlar els casos que han anat sortint. Ha indicat que la situació és millor que el març, perquè llavors no s'estava detectant suficient, només una petita part. "Però estem millor que el juny, perquè han passat sis setmanes des del confinament i el suport de la ciutadania a les mesures ha anat disminuint", ha subratllat l'investigador, que ha constatat que cal fer un debat sobre quines eines està la societat disposada a utilitzar per controlar l'epidèmia.