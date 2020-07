El rei avisa Torra que dilluns ve a Catalunya i el president li recorda que no es recomanen «desplaçaments innecessaris»

El rei espanyol, Felip VI, ha avisat el president de la Generalitat, Quim Torra, que té previst visitar Catalunya dilluns que ve, 20 de juliol per a unes "activitats oficials". El cap del Govern ha respost el monarca amb una carta on li recorda que no es recomanen "desplaçaments innecessaris", després de les noves mesures de prevenció per l'augment de brots de covid-19. Torra "adverteix" al monarca espanyol de les restriccions a Catalunya: "Esperem que aquestes recomanacions per evitar un increment de contagis siguin ateses per tothom". Torra critica a la carta que el rei espanyol no hagi especificat quins llocs de Catalunya pensa visitar, i apunta que les restriccions són "igualment vàlides" per a "qualsevol visitant del nostre país".

Felip VI passarà per Santa Maria de Poblet (Tarragona) però ha ajornat l'agenda que tenia prevista a Barcelona per la situació sanitària. Fonts del Palau de la Zarzuela han explicat a l'ACN que el monarca només realitzarà una part de les visites que tenia previstes a Catalunya per al dilluns 20 de juliol després que el Govern hagi endurit el confinament a la capital catalana.

El cap d'Estat tenia programades visites al Cercle d'Economia, a la Sagrada Família i al Barcelona Supercomputing Center però finalment ho ajorna i només mantindrà una part de l'agenda que tenia a Catalunya, concretament a Santa Maria de Poblet.