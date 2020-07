Torrent i Maragall es querellen contra l'exdirector del CNI

El president del Parlament, Roger Torrent, i el diputat d'ERC Ernest Maragall es querellaran contra Félix Sanz, que dirigia el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) el 2019, quan presumptivament els seus telèfons mòbils van ser espiats a través del programa Pegasus, desenvolupat per una companyia israeliana.

Segons va anunciar ERC en un comunicat, la querella acusa Sanz d'intrusió no autoritzada i espionatge informàtic, fet que s'enquadra en els delictes contra la intimitat, sancionats amb penes de presó i agreujats en el cas de ser comesos per funcionaris públics.

Torrent i Maragall dirigiran la seva querella contra Sanz perquè era el màxim responsable del CNI en l'època en què suposadament van ser víctimes del software espia, però podrien ampliar-la si de la investigació es desprenen indicis que altres persones van estar implicades en l'operació.

La denúncia, redactada per l'advocat Andreu Van den Eynde, assenyala que el programari utilitzat per espiar Torrent i Maragall està en mans d'agències d'intel·ligència governamentals i que, segons les informacions periodístiques, un extreballador d'NSO ha identificat Espanya com a client d'aquesta empresa des del 2015.

La querella assenyala l'exdirector del CNI com a màxim responsable dels funcionaris de centre, de manera que li corresponia garantir que les activitats s'ajustessin a la legalitat i que qualsevol intervenció del secret de les comunicacions tingués autorització judicial prèvia.