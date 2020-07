Els bisbes catalans animen a reprendre l'assistència presencial a missa i llocs de culte

Els bisbes catalans proposen als fidels a retornar, de manera presencial, a la celebració de l'eucaristia dominical, és a dir, que assisteixin a la seva parròquia per a la missa. Així ho recull una nota conjunta de la Conferència Episcopal Tarraconense, reunida aquesta setmana a Sant Feliu de Llobregat.

Tanmateix, en l'escrit també demanen «als catòlics que compleixin les disposicions de les autoritats i que a cada regió sanitària segueixin amb responsabilitat les recomanacions que es vagin donant per tal de prevenir i combatre la pandèmia de la covid-19». En aquest sentit, recorden que també es poden seguir les litúrgies per televisió, per ràdio, o a través d'altres mitjans.

Els bisbes també s'han reunit amb els responsables de residències i centres sociosanitaris, i remarquen la necessitat que «els responsables del Govern facilitin tot l'ajut necessari a les persones grans i a les residències d'avis».