Carles Aleman considera «injustes» les crítiques a la manca de seguretat

Un grup de quatre experts aliens a ICL però coordinats per un empleat de la multinacional treballa aquests dies en l'elaboració d'una auditoria de seguretat de Vilafruns després de dos accidents mortals. El president d'ICL Iberia, Carles Aleman, considera «injustes» les crítiques a la manca d'inversions en seguretat a Vilafruns. Segons explicava ahir a aquest diari, «hi hem invertit el mateix que a Súria». Aleman explica que en els últims tres anys s'han enviat blocs de roca a «l'institut més prestigiós del món» per fer-ne un estudi geològic. A, més s'han reforçat els bolons i se n'ha incrementat el nombre. També afirma que s'han instal·lat xarxes metàl·liques als punts de màxima exposició, s'han canviat els EPI per uns de més eficients i s'han ampliat els recursos del departament de seguretat. A més, s'han fet «estudis psicosocials» amb la nova metodologia HOP per «minimitzar els errors humans». I ara es reporten les incidències.

Llavors, a què atribueix els accidents? Aleman evita pronunciar-se fins que no estigui a punt l'auditoria, potser a final d'agost. Però apunta que «som l'única mina del món que té a prop els Pirineus, que generen molta pressió i tensió» geològiques. I per què de dos treballadors de Rus? «És casualitat. Les exigències a Montajes Rus en seguretat són les mateixes que les nostres».