La coalició PP+Cs arrabassa un escó a Bildu en el recompte

La coalició PP+Cs va aconseguir ahir el seu sisè parlamentari, després d'arrabassar a EH Bildu un escó per Biscaia, del qual estava a només 108 vots, després de l'escrutini final de les eleccions, un cop comptabilitzat el vot CERA i esmenats errors en el recompte. Per tant, el líder de Ciutadans a Euskadi, Luis Gordillo, serà finalment parlamentari, mentre que Diana Urrea d'EH-Bildu ja no ocuparà escó a la cambra legislativa basca.

Amb aquest canvi, les formacions d'esquerra ja no sumen majoria absoluta al Parlament basc, on sí que l'aconsegueixen els parlamentaris de PNB (31) i PSE-EE (10), que van governar en coalició fa quatre anys.