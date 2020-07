Els comitès d'empresa d'ICL Sallent i de Montajes Rus reben la notícia «per sorpresa»

Els presidents dels comitès d'ICL Sallent i de Montajes Rus asseguraven haver rebut ahir la notícia «per sorpresa». L'empresa minera va anunciar el tancament als representants dels seus treballadors al matí. Rubén Gaona, president del comitè d'ICL, ajornava una valoració de la notícia a dilluns, quan s'hagin pogut reunir amb l'empresa minera. I remetia a un breu comunicat emès pel comitè en què expressava «l'oposició total a aquesta decisió», que considera «precipitada i totalment desencertada». El comitè alerta que «en aquesta hora greu» «ens veurem en la necessitat de desplegar totes les estratègies i lluitar amb tots els mitjans que estiguin al nostre abast per intentar revertir la situació».

El president del comitè de Montajes Rus, Òscar Cano, explicava que havia rebut la notícia al migdia i es queixava que s'hagués fet pública un divendres. Cano qualificava el tancament de «cop molt fort per a la comarca del Bages i per al Berguedà». Cano explica que en la plantilla ja hi havia molts nervis per l'ERO presentat per Montajes Rus per a 66 treballadors, «i ara encara ho estan més». Montajes Rus té uns 450 treballadors. 230 treballen a la mina de Sallent, i a Súria, uns 130. La resta treballa al taller de l'empresa, per a altres clients. «L'ERO l'havíem rebaixat a 53 treballadors, però si presenten un ERO per a 230 potser ja no estem parlant d'un expedient», deia Cano. «Tot està sent molt dur, i ja hem passat molts dies duríssims. Això ens ha rematat», afirmava el president del comitè, amb referència a les dues morts de companys de Montajes Rus a Vilafruns el mes de juny. «A partir de dilluns anirem a la lluita», concloïa.

CCOO, per la seva banda, va emetre un comunicat en què mostrava el seu «rebuig absolut» davant l'anunci de l'empresa. El sindicat denuncia que «el pla de transició de l'empresa per acabar de traslladar l'activitat minera de Sallent a Súria encara no està tancat i hi ha mesures que encara es troben en projecte o en procés de desenvolupament. Per tant, no s'entén la decisió d'Iberpotash de tancar la mina en aquest moment». Per a CCOO es tracta d'una «decisió totalment oportunista «de l'empresa, després dels accidents mortals i enmig de la pandèmia, i demana a la direcció d'ICL que «ho reconsideri i faci marxa enrere en aquesta decisió».