Conte diu que la negociació dels 27 està sent «més complicada del previst»

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha assegurat que la negociació entre els 27 sobre el pla de recuperació de la Unió Europea està sent "més complicada del previst". En un vídeo enregistrat mentre es produeixen reunions bilaterals entre els líders, Conte ha dit que hi ha un "enfrontament dur" amb els Països Baixos i altres 'frugals' perquè "no comparteixen la necessitat d'una resposta consistent" i volen reduir la quantitat de transferències. "Estem buscant l'acord. Hem de trobar-lo perquè va en l'interès de tots", ha remarcat Conte, que ha insistit que cal una "resposta aviat" a la crisi causada per la covid-19.

Per contra, el canceller austríac, Sebastian Kurz, ha assegurat en una roda de premsa mentre segueixen les reunions que les negociacions estan "anant bé". "Ens estem movent en la bona direcció", ha apuntat Kurz, que ha afegit que les discussions estan sent "difícils, tal com estava previst".