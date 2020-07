La CUP demana al Govern «menys improvisació i més planificació» en la lluita contra la covid-19

El diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonés ha demanat aquest dissabte que el Govern deixi d"'improvisar" i actuï amb més planificació en la lluita contra la covid. A més, ha reclamat que hi hagi més mitjans a l'atenció primària i al sistema de rastreig, ja que són "la primera trinxera" en la batalla contra el virus. En aquest sentit, ha demanat que el Govern posi l'accent en les mesures col·lectives, com el reforç dels mecanismes de detecció i control, i no tant en les mesures individuals, com el confinament domiciliari, que, segons ell, perjudiquen especialment les classes populars. També ha demanat que les mesures proposades no siguin contradictòries, com proposar el tancament de cinemes i no posar restriccions al transport públic.