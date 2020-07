Espanya insisteix en «l'oposició frontal» a la unanimitat per atorgar les ajudes de la UE

Espanya insisteix en "l'oposició frontal" a la unanimitat que reclamen els Països Baixos per atorgar les ajudes europees. Fonts diplomàtiques espanyoles no descarten, però, acceptar que qualsevol estat pugui portar els plans de reformes presentats a revisió a la reunió de ministres de Finances o a una cimera de líders europees sempre que la decisió final no sigui per unanimitat. Segons les mateixes fonts, Espanya confia que es pugui tancar un "bon acord", però indiquen que aquest podria arribar aquest diumenge. "Avui no donaria temps", diuen.

"La negociació segueix sent difícil", apunten fonts diplomàtiques espanyoles, que indiquen que la negociació "no està estancada" però que tampoc s'han fet grans avenços.

Els punts que allunyen l'acord continuen sent, segons les mateixes fonts, la condicionalitat lligada a les ajudes, la suma del fons de recuperació i les compensacions que reben els contribuents nets.

Els 'frugals' –els Països Baixos, Àustria, Suècia i Dinamarca- pressionen per reduir el volum del fons de recuperació i la quantitat de transferències mentre reclamen augmentar les compensacions per aportar més al pressupost del que reben.