El Govern recomana no sortir de casa als veïns de l'àrea de Barcelona

El Govern va decidir ahir estendre a Barcelona, 12 municipis del seu entorn, la Noguera i la resta del Segrià les mesures que ja va implantar en tres barris de l'Hospitalet. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va avisar que aquesta és «l'última oportunitat» abans de fer un confinament més dràstic de la població. Dels 1.111 nous casos que es van registrar ahir a Catalunya, 215 van tenir lloc a Barcelona, 195 al Segrià i 67 a l'Hospitalet de Llobregat. La consellera de Salut, Alba Vergés, va reconèixer que hi ha transmissió comunitària. Així, els municipis metropolitans afectats són Viladecans, el Prat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. En aquest context, la Fiscalia ha demanat al jutge que no autoritzi la Generalitat a prohibir les reunions de més de deu persones a la primera corona, perquè veu aquesta mesura «desproporcionada» i diu que el Govern no l'ha justificada «adequadament».

Les mesures estan pendents d'aprovació judicial i no s'aplicaran fins que es publiquin al DOGC. Tenen una previsió inicial de durada de 15 dies. De fet, Buch es va queixar d'aquesta limitació judicial, ja que impedeix actuar més ràpid a les autoritats sanitàries i genera «inseguretat jurídica» perquè alguns jutges tenen criteris diferents. A més, va admetre que això impedeix a la policia obligar a complir certes mesures. La fiscalia, per la seva part, va donar suport a totes les mesures proposades per la Generalitat excepte a la prohibició de reunions de més de deu persones, com ja havia passat anteriorment amb les mesures aplicades a l'Hospitalet.



Tancaments i control

Els llocs amb molta ocupació de persones queden tancats, com teatres, cinemes, locals d'oci nocturn i gimnasos. Biblioteques i museus queden oberts perquè poden mantenir les distàncies de seguretat, així com els temples religiosos. Els comerços que no siguin de menjar o de productes d'higiene podran seguir oberts però els clients hi hauran d'anar amb cita prèvia. Els bars i restaurants reduiran a la meitat la capacitat interior, prohibiran consumir a la barra i augmentaran a dos metres la distància entre les taules de les terrasses, a més de potenciar la distribució a domicili o la venda per emportar. Tampoc no es podran visitar les residències geriàtriques. A més, l'hospital Vall d'Hebron limitarà a partir d'avui l'accés al centre hospitalari, tot i que va remarcar que pel que fa a ells la situació està «controlada». Segons va informar el centre, han arribat «molt pocs casos nous» en els darrers dies, però hi ha un augment de contagis a Catalunya i en particular a Barcelona que els fa prendre aquestes mesures. L'objectiu és evitar possibles nous focus i continuar l'estratègia de prevenció seguida des de l'inici de la pandèmia. En el cas de pacients covid-19, no estaran permesos els acompanyants i per a la resta hi haurà limitacions.