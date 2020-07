L'alcalde de Sallent considera que «hi hauria d'haver hagut alternatives»

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, es mostrava ahir perplex per l'anunci de tancament. «Ens han avisat avui. Dijous van fer una reunió els comitès de Rus i ICL per valorar la situació i es van apuntar diversos escenaris. El pitjor era el tancament. No ho acabem d'entendre», deia ahir Ribalta. Per a l'alcalde, «hi hauria d'haver alternatives sobretot quant als llocs de treball. Hi havia altres opcions, com expandir la mina amb una connexió entre Cabanasses i Vilafruns. S'hauria pogut trobar una forma de mantenir els llocs de treball». Per a Oriol Ribalta, «ara hem de plantejar un pla a curt i a mitjà termini molt realista per veure cap on hem de caminar quant als llocs de treball i l'activitat minera. Entenem la situació de l'empresa, però han de complir els seus compromisos, com la retirada del Cogulló». L'alcalde assegura posar el govern municipal «a disposició dels treballadors. La qüestió ara és treballar més que debatre per veure com podem ser útils».