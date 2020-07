L'explosió d'Iqoxe podria suposar acusacions d'homicidi imprudent

El jutjat d'instrucció 1 de Tarragona ha aixecat el secret de les actuacions de les diligències obertes per l'explosió a Iqoxe el 14 de gener passat. Sis mesos després del greu accident que va causar la mort de tres persones i vuit ferits de diversa consideració, la jutge conclou, de forma provisional, que es podria haver comès imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delictes contra el dret dels treballadors. La causa, que es troba en plena investigació, s'ha dividit en tres parts per la seva complexitat. Els investigats, tant en la peça principal com en les dues separades, són l'empresa Iqoxe com a persona jurídica i dues persones físiques. També es troben personades dotze acusacions particulars i tres acusacions populars.

La peça principal té com a objecte la investigació de l'explosió i de les actuacions posteriors que es van produir. De les diligències i investigacions dutes a terme fins ara, s'investiga tant el funcionament del reactor que va explotar com les «deficiències detectades en la seguretat».