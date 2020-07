Mendioroz no descarta el confinament domiciliari de Barcelona abans de 15 dies

El director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz, no descarta que abans de 15 dies s'hagi de decretar el confinament domiciliari en tota l'àrea de Barcelona si no milloren les dades epidemiològiques dels contagis de coronavirus.

En una entrevista a RAC-1, l'epidemiòleg ha dit que després d'entrar en vigor les mesures restrictives i el consell de no sortir de casa per 2,8 milions de catalans que viuen a 13 municipis de la primera corona metropolitana i les comarques lleidatanes del Segrià i de la Noguera, "el següent pas és el confinament domiciliari. Podria ser abans de 15 dies".

"El següent pas és el confinament domiciliari. Realment no tenim altres eines de protecció de la ciutadania. Podria ser abans de 15 dies, però és el que voldríem evitar", ha dit.

"Si la gent no respecta la recomanació de no sortir de Barcelona per no estar prohibit, es pot considerar un error", ha admès l'epidemiòleg després de veure l'èxode massiu de vehicles que van sortir ahir a la tarda de l'àrea metropolitana.

Segons Mendioroz, "si com a conseqüència de la sortida dels barcelonins aquest cap de setmana, surten de cop la setmana següent 300 casos en els pobles de la costa, serà necessari prendre alguna mesura".

El responsable de la Unitat de Seguiment de la Covid a Catalunya ha informat que "en qüestió de dies sortirà un aplicatiu web a través del qual una persona amb símptomes pugui autodeclarar els contactes que té, perquè se'ls cridi a tota velocitat per poder aïllar-los ".

Respecte a les crítiques a la gestió de la pandèmia, Mendioroz ha argumentat que "si mirem països del nostre entorn com poden ser els Estats Units, el Brasil o l'Índia, no es pot parlar de fracàs o d'un error gran".