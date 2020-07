La pandèmia limita al monestir de Poblet la visita dels reis

Els reis protagonitzaran dilluns que ve la visita a Catalunya dins la seva gira autonòmica després d'aixecar l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus, però els rebrots en aquesta comunitat limitaran la seva agenda en un acte al monestir de Santa Maria de Poblet. La Casa Reial va informar ahir que Felip VI i Letícia es traslladaran el 20 de juliol a aquest monestir tarragoní, un dels conjunts monàstics més importants d'Europa la història del qual es remunta al segle XII i que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat el 1991.

L'agenda de la visita se cenyirà a aquest acte a causa de l'evolució dels rebrots de coronavirus a Barcelona. Per això, les activitats previstes per a aquest dia a la Ciutat Comtal –una trobada amb el Cercle d'Economia, una visita a la Sagrada Família i una altra al Barcelona Supercomputing Center– queden ajornades per a una altra ocasió.

Just abans que La Zarzuela informés de la visita s'ha sabut que el president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar una carta al cap de la Casa del Rei, Jaume Alfonsín, en la qual li adverteix de les «restriccions» anunciades pel Govern davant la pandèmia. Des de La Zarzuela s'apunta en aquest sentit que l'agenda ja estava fixada tenint en compte la situació a Catalunya.