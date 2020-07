Pimec i Cambra confien que es trobi una solució a la pèrdua de llocs de treball

El president de Pimec Catalu-nya Central, Esteve Pintó, reconeix que l'escenari de tancament «estava damunt la taula» per la davallada de preus de la potassa i l'aturada de la producció, i assegurava que a la patronal «lamentem moltíssim la decisió». Per a Pintó, l'anunci d'ICL ha estat producte d'un «efecte dominó» en què han intervingut «els accidents mortals i la caiguda dels preus». «Ens preocupa l'impacte econòmic perquè la crisi d'un dels motors econòmics de la comarca se suma a la destrucció generalitzada de llocs de treball per la pandèmia». «L'únic que podem fer és fer costat a l'empresa perquè es puguin recuperar els llocs i lluitarem perquè sigui així», deia Pintó. «És un gran cop per a l'economia de la Catalunya Central», resumia.

D'altra banda, Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, «apuntava que «ara no és el moment més òptim per a aquesta notícia», que, recordava, «ja estava anunciada», i valorava la «part positiva» de la posició d'ICL: «Que farà un pla de viabilitat per a tota la mina, que sembla que és el seu objectiu, intentar salvar el màxim de llocs de treball». Gratacòs confia que, «amb el temps, es pugui matisar la notícia, que ara és dolenta».