El 'Procicat metropolità' de Barcelona estudia possibles mesures en 5 àmbits

La primera reunió del Consell Assessor Metropolità sobre el rebrot de coronavirus ha acordat aquest dissabte al vespre estudiar possibles mesures en cinc àmbits proposats pels alcaldes: cultura, esports, comerços (sobretot mercats ambulants), platges i homogeneïtzació d'horaris d'hostaleria.

El delegat de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernàndez, ho ha anunciat als periodistes després d'encapçalar la reunió telemàtica del Consell, a què també han assistit representants dels ajuntaments; la secretària general de Salut, Laura Pelay; el secretari general d'Interior, Brauli Duart, i la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer.

Fernàndez ha dit que es treballarà aquest dissabte a la nit en aquests cinc àmbits, amb experts, per decidir mesures, sempre "sota criteris epidemiològics", i preveuen tenir-ne conclusions aquest diumenge al matí. Mentrestant, segueix vigent la prohibició d'obrir cinemes o el parc d'atraccions del Tibidabo, per exemple. Aquest nou òrgan es reunirà diàriament per seguir l'avaluació del brot.