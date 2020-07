Sant Fruitós suspèn el cap de setmana d'Estiu Jove per casos sospitosos de covid

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha decidit suspendre, de forma preventiva, les activitats que hi havia previstes per a aquest cap de setmana de l'Estiu Jove pel fet que alguns dels participants que havien pres part en les activitats que ja s'han fet dies enrere han presentat simptomatologia lleu que podria ser compatible amb la covid-19.

L'Ajuntament va emetre un comunicat ahir a la tarda informant de la situació i de la decisió presa, i de fet ja no es va portar a terme la Gimcana Santfree que s'havia de fer a les 7.

En el mateix comunicat, el consistori explicava que les persones que han presentat símptomes, tots ells de forma lleu, han estat sotmeses a proves PCR per tal de poder confirmar o desmentir el seu contagi, de manera que de moment no hi ha cap cas assegurat de covid. Tanmateix, i de forma preventiva, el consistori va decidir suspendre de seguida les activitats que hi havia previstes fins que no es confirmin els resultats, que és previst que arribin aquest proper dilluns.

Des de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament s'està treballant per tal de contactar amb totes les famílies i joves que han pres part en les diferents activitats des que es va iniciar l'Estiu Jove per tal que prenguin les mesures preventives necessàries.

Amb la decisió presa ahir per l'Ajuntament, a banda de la gimcana d'ahir a la tarda, queden suspeses la festa de l'aigua que hi havia programada per avui, i la Laser Combat, que s'havia de fer demà. En canvi, de moment no es diu res de les activitats de l'Estiu Jove que hi ha previstes per a la setmana entrant, amb una proposta diària des de dimarts fins diumenge. Abans de pronunciar-se, l'Ajuntament vol esperar a conèixer els resultats de les proves, que haurien d'arribar dilluns.

Mentrestant, des de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es vol transmetre un missatge de calma a les famílies i als joves ja que les activitats s'han suspès de forma preventiva i no hi ha cap cas positiu confirmat. De totes maneres, es demana que s'actuï de forma responsable i que en cas que algun participant presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19 segueixi els protocols marcats per les autoritats sanitàries.