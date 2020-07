El Banc de Sang afronta l'estiu amb les reserves «baixes»

El Banc de Sang i Teixits (BST) afronta l'estiu amb les reserves "baixes" i fa una crida a la població per mantenir les donacions. Tot i que s'estan organitzant campanyes cada dia per garantir que entrin subministraments als hospitals, des del BST asseguren que "pateixen", sobretot pel que fa a les donacions de plaquetes, que tenen una durada de cinc dies. Tal com ha explicat la promotora del BST a Girona, Cristina Valverde, es necessiten "com a mínim" unes 800 bosses de sang a tot Catalunya diàriament. També ha alertat de la represa de l'activitat als hospitals, que ha tornat progressivament als nivells d'abans de l'arribada de la pandèmia i necessiten disposar de recursos suficients.

L'estiu sempre és l'època més fluixa pel que fa a les donacions de sang. Si habitualment, aquestes baixen pràcticament un 30% al període comprès entre juny i agost, enguany la situació ha empitjorat encara més a causa de la pandèmia de la covid-19. Un escenari que posa en alerta al Banc de Sang i Teixits, ja que si bé no hi ha tantes donacions, les necessitats que s'han de cobrir són les mateixes que les de la resta de l'any.

Així ho ha detallat la promotora gironina, Cristina Valverde, que ha explicat que la baixada s'ha "ajuntat" amb la davallada de donacions durant la pandèmia. Durant els mesos de confinament l'equilibri es mantenia, en part, per la baixada d'activitat dels centres mèdics. "Els quiròfans no treballaven tant, es feien menys transfusions..." ha recordat Valverde. Una situació que des de fa unes dues setmanes va canviar.

Els hospitals poc a poc han anat recuperant el funcionament habitual, però les donacions s'han quedat a un nivell "baix". D'aquesta manera, des del BST temen que el volum de reserves actuals no sigui suficient. "Tractaments, operacions... el subministrament de components sanguinis ha pujat, però no arriba a compensar aquest equilibri" ha apuntat la promotora.

Captar gent de l'entorn

Per tal de no quedar-se sense reserves s'estan buscant noves maneres d'arribar als donants, ja siguin habituals o no. La darrera campanya que s'ha posat en marxa passa per aconseguir 35.000 donacions a tota Catalunya durant els mesos estivals.

La iniciativa demana als ciutadans que mobilitzin una desena de donants del seu entorn per garantir el manteniment de les reserves. Paral·lelament, s'han distribuït un seguit de codis QR en diferents espais dels hospitals, carrers o transport públic que redirigiran les persones a l'agenda del Banc de Sang i Teixits per reservar llitera per fer la donació.

Amb el record de la covid-19 ben viu

Durant els darrers mesos, coincidint amb l'esclat de la pandèmia de la covid-19, Valverde ha admès que van viure moltes "complicacions" que encara tenen ben presents. Així, doncs, van veure com les donacions baixaven en picat, primer per les mesures de confinament i posteriorment per la "incertesa" dels donants. Així ho recorda la promotora des de l'Hospital Trueta de Girona, on algunes persones es mostraven reticents a venir per "por" de contagiar-se del virus.

Tot i així en cap moment es van aturar les campanyes i un cop establertes les mesures de seguretat es va incidir en la importància d'explicar a la població que "era segur" anar a donar sang. En aquest sentit, Valverde ha subratllat que es van buscar espais més "amples" per poder garantir la distància mínima de seguretat i es va implementar l'obligatorietat de dur mascareta, així com la higiene de mans. També es donaven bolígrafs d'un sol ús – tot i que es recomanava portar els formularis de casa – i es prenia la temperatura a cadascun dels donants.

Un dels col·lectius de donants que va davallar més va ser el de la gent gran, sobretot aquells compresos entre la franja d'edat dels 60 als 70 anys. Per contra, Valverde ha explicat que es va registrar un augment en la xifra de donants joves que venien per primera vegada i es van fidelitzar alguns donants eventuals. "Aquells que no venien gaire, van començar a fer-ho més" ha assegurat.