Bonaventura Clotet dubta de les dades de contagis que dona la comunitat de Madrid

El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, ha posat en dubte les dades dels contagis de coronavirus que ofereix la comunitat de Madrid, on amb prou feines s'informen de brots.

En una entrevista a RAC-1, Clotet, que també és el director de l'IrsiCaixa, ha assegurat que "Madrid no està dient tota la veritat"

"No sé com a Madrid no s'adonen que el que diuen (sobre les dades de positius per coronavirus) no pot ser. S'han quedat molt curts a l'hora de donar els valors de les persones infectades. Les motivacions no les vull interpretar, per no entrar en conflictes", ha dit.

Segons Clotet, "els test i proves han trobat probablement un nombre elevat de persones infectades, però com a hores d'ara està afectada una població més jove i amb menys risc d'hospitalització, pot ser que no ho esmentin".

"Ara mateix no estan dient tota la veritat. Perquè no ho miren prou bé, perquè no comptabilitzen tots els casos", ha dit.

D'altra banda, Clotet, molt relacionat amb el món de la cultura, ha criticat que s'hagi decretat a Barcelona el tancament de teatres, cinemes i sales de concerts perquè "han fet un esforç molt rigorós" per evitar els contagis, de manera que ha demanat a les autoritats sanitàries que "modelin aquesta mesura".

"El món de la cultura ha fet esforços per ser molt rigorós, perquè tothom portés mascareta, perquè hi hagués una distància suficient entre una persona i una altra. Amb les mesures que s'han dut a terme en el món de la cultura, és més segur que un restaurant o un avió", ha afegit.

Sobre les restriccions imposades per la Generalitat, que avui les ha ampliat també a les ciutats de Figueres (Alt Empordà), Vilafant i Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Clotet ha opinat que "les ordres haurien de ser molt més concretes, no tant recomanacions. I sobretot s'han d'acompanyar d'un raonament basat en dades epidemiològiques clares. La gent ho entendria millor".