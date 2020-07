Calvo diu que ni aquest govern ni l'anterior té res a veure amb l'espionatge als mòbils de Torrent i Maragall

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat que ni aquest executiu ni l'anterior també del PSOE té res a veure amb l'espionatge als mòbils del president del Parlament, Roger Torrent, i de l'exconseller d'Exteriors Ernest Maragall. "Aquest govern no espia ningú. Als adversaris polítics no se'ls espia, se'ls reconeix que estan allà, dialoguem amb ells", ha indicat en una entrevista a 'eldiario.es', on ha recordat que el govern espanyol s'asseu amb els partits que governen a Catalunya i que són independentistes, "els companys del senyor Torrent".