Colau demana al Govern que reconsideri la prohibició genèrica d'obrir equipaments culturals i esportius

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest diumenge al Govern que reconsideri la prohibició genèrica d'obrir equipaments culturals i esportius als municipis afectats per rebrots de la covid-19. Segons l'alcaldessa, el Procicat ha enviat una resposta als ajuntaments a les 16 hores "on es mantenien les prohibicions intactes", ha dit a TV3, on ha mostrat la seva "preocupació" pel fet que dilluns a Barcelona no puguin obrir ni equipaments culturals ni esportius. Tanmateix, el Govern deixa la porta oberta a demanar excepcions que el Procicat hauria d'avalar.



Vergés diu que Colau "sap perfectament" que ja s'ha explicat al món cultural i esportiu que es poden activar excepcions

Aquest matí ens hem reunit amb el món de la cultura i esports per explicar el mecanisme amb què els Ajuntaments poden sol—licitar mantenir activitats si compleixen mesures de protecció pel COVID -19, i @AdaColau ho sap perfectament. Tots volem solucions oi? — Alba Vergés Bosch ?? (@albaverges) July 19, 2020

La consellera de Salut,, ha recordat aquest diumenge a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aquest diumenge al matí hi ha hagut una reunió amb el món de la cultura i dels esports per explicar el mecanisme amb què els ajuntaments poden sol·licitar mantenir activitats si compleixen mesures de protecció adequades pel covid-19. "Ada Colau ho sap perfectament. Tots volem solucions oi?", ha afegit Vergés a través de Twitter després que l'alcaldessa es queixés que les prohibicions es mantenien intactes.