Els hereus de Convergència: junts (o no) per Catalunya

Continuen els moviments per reestructurar una part de l'espai independentista català, concretament la corresponent a l'antiga CiU, amb anuncis per part de JxCat i el PDeCAT de les seves estratègies a curt i a mitjà termini. Així, Junts per Catalunya va anunciar ahir que allargarà el seu congrés fins al 3 d'octubre. La formació va explicar que serà telemàtic i que permetrà decidir «qüestions de base importants» que no volen fer a correcuita. Una de les decisions que el nou partit haurà de prendre durant aquest període congressual que començarà el proper dissabte serà si permet o no la doble militància. De fet, en una roda de premsa, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no va aclarir si es donaria de baixa del PDeCat un cop s'hagi registrat a Junts per Catalunya. La formació, que va presentar el web on inscriure's, també va assegurar que seran «flexibles» en el cas que es convoquin eleccions abans del final del congrés per tal de poder escollir candidat.

El congrés de Junts per Catalunya anunciat per al 25 de juliol durarà més de dos mesos i serà exclusivament telemàtic. «Les circumstàncies no ens permeten fer-ho de cap altra manera», va explicar la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi. El fet que s'allargui en el temps permet a la formació «fer les coses diferents». En concret, Artadi va destacar que durant aquest període podran escollir els òrgans de direcció, les ponències polítiques i «preparar el partit» per arribar «en les millors condicions».

A més, la regidora va destacar que la fórmula també els dona la possibilitat de votar de manera telemàtica sense cap necessitat de trobar-se presencialment. «D'aquesta manera també es fomenta la participació, ja que es podrà compartir la documentació de manera àgil», va destacar Artadi.

El que no va quedar clar és si els membres de Junts per Catalunya podran mantenir una segona militància, un cop s'hagin afiliat al nou partit. És, per exemple, el cas de l'alcaldessa de Girona, que va explicar que qüestions com aquesta s'hauran de resoldre més endavant, un cop començat el congrés.

«Molts dels dubtes que ens plantegeu no els podem resoldre nosaltres, perquè s'haurà d'acordar entre tots plegats», va asse-nyalar Madrenas, que acompa-nyava Artadi a la roda de premsa.

Totes dues van fer una crida a inscriure's al partit, i van deixar clara la «transversalitat» de la formació. «Nosaltres volem eixamplar aquest milió de persones que ens van votar», van destacar. Per això, es van voler adreçar a aquells qui ja els han fet confiança, però també a qui no ho ha fet «però vol treballar per aconseguir la independència». Una independència que Madrenas veu no només «viable», sinó també «inevitable».

En relació amb la possibilitat que s'avancin les eleccions abans que acabi el congrés el dia 3 d'octubre, Artadi va deixar clar que serien «flexibles» per tal de poder assegurar que hi ha un candidat. En aquest sentit, la regidora barcelonina va remarcar que qui sigui el «màxim representant» en el moment que passi, «haurà d'estar apoderat per prendre les decisions que calgui».

Des de Junts per Catalunya, però, descarten «córrer a fer un procés de primàries», entre altres coses perquè les eleccions no estan convocades, i menys quan «hi ha molta feina de base per fer», com una ponència organitzativa o l'elecció de la direcció del nou partit. A banda del web, el nou partit va presentar també un nou logotip on canvien els antics colors pel verd turquesa. Madrenas, però, va deixar clar que el canvi no té res a veure amb possibles problemes pel registre de la marca.



«Preparats per al desacord»

Per part seva, el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va assegurar que el partit té una borsa d'associats «disposada» per afrontar unes eleccions en solitari: «Estem preparats per al desacord». El diputat va respondre al president de la Crida, Jordi Sànchez, que Junts per Catalunya no pot renunciar als drets electorals «perquè els té el PDeCAT».

A més, va avisar que si el Partit Demòcrata no pot «incidir» en la ideologia de JxCat hi hauria una «dissolució de facto», escenari que vol evitar. Sobre les negociacions, Solsona va insistir que encara que es continuï parlant «no vol dir que avancin». De fet, va reivindicar que el PDeCAT «no està aturat» a l'hora de preparar l'escenari posterior a una possible ruptura de les negociacions.