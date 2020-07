Marxen de Barcelona més de 416.000 vehicles tot i que es demanava no fer-ho

Un total de 416.646 vehicles van sortir de l'àrea metropolitana després de l'anunci de mesures de restricció a Barcelona i els municipis més pròxims a causa dels rebrots de covid-19. Són dades facilitades pel Servei Català de Trànsit respecte a l'èxode de vehicles entre les tres de la tarda de divendres i la mateixa hora d'ahir.

Si es fa un càlcul de tres persones de mitjana per vehicle, vol dir que entre la tarda de divendres i la d'ahir van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona 1,2 milions de persones. Tot això, després que la Generalitat havia anunciat divendres diverses mesures per restringir la mobilitat dels ciutadans, si bé el conseller d'Interior, Miquel Buch, va precisar que la policia autonòmica no impediria el desplaçament a les segones residències o als vehicles que sortissin per anar de vacances.

Tanmateix, aquestes dades indiquen una disminució del 7,8% respecte dels vehicles que van sortir en el mateix període horari de la setmana passada, en què van ser 451.751, mentre que la disminució és del 19,8% en comparació amb la mateixa setmana de l'any 2019.



Efectes al túnel del Cadí

Aquesta lleugera disminució també es va notar al túnel del Cadí, amb un trànsit menor de vehicles entrant per la boca sud respecte del que seria habitual per l'època, però més elevat que fa set dies. Segons Trànsit, fins a les 12 del migdia d'ahir van circular pel túnel en sentit nord un total de 2.128 vehicles, la qual cosa és el 15 % més respecte de dissabte passat, però el 6,8 % menys respecte al mateix dissabte equivalent de l'any passat. En sentit sud, fins a les 12 del migdia havien passat 837 cotxes, el 7,9 % menys que dissabte passat, i el 18,9 % menys respecte de l'equivalent de l'any passat.



Unes mesures qüestionades

Les recomanacions que va fer divendres la Generalitat no han acabat de convèncer veïns ni tampoc alcaldes dels municipis de l'àrea metropolitana afectats, que les consideren «incoherents» i «contradictòries». Així ho van afirmar ahir en una roda de premsa conjunta l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la de l'Hospitalet, Núria Marín, el de Cornellà, Antoni Balmón, el de Badalona, Xavier García Albiol, i la d'Esplugues, Pilar Díaz. Ho van fer després de la reunió que van mantenir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que va proposar posar en marxa un «Procicat metropolità» complementari.

Colau va dir reconèixer «totalment» que qui té competències per prendre mesures és l'executiu català, però va afegir que els ajuntaments són els que han d'aplicar-les, tot i ser els que tenen «menys recursos». En aquesta roda de premsa, un periodista va preguntar a l'alcaldessa de Barcelona si tenia previst marxar de la ciutat, ja que diverses persones havien assegurat haver vist el seu marit carregant les maletes al cotxe, però Colau va aclarir que, tot i que la família marxava, ella continuaria a la capital catalana.

Mentrestant, dins la ciutat, ahir es va viure una jornada d'afluència però sense aglomeracions a les platges de la capital catalana, mentre que alguns hotels asseguren que amb les noves mesures decretades pel Govern estan començant a tenir cancel·lacions, i demanen que siguin mesures més proporcionades. També restaurants, bars i el petit comerç tem que la tornada de les restriccions tingui efectes perjudicials per als seus negocis.