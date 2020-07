Neix una plataforma contra el desequilibri territorial i per aturar el despoblament rural

Unes 150 persones van participar ahir en l'assemblea fundacional de País Rural, una associació que neix per unir ajuntaments, entitats, empreses i ciutadans en defensa de la Catalunya rural després de la creació de l'Agència de la Natura.

El seu president, Josep Maria Vila d'Abadal, va carregar contra el Govern de la Generalitat per «enganyar la gent» amb aquesta agència i no acceptar ni una esmena a la llei que la va crear. Josep Maria Vila d'Abadal va ser alcalde de Vic i diputat d'Unió Democràtica de Catalunya.

La nova associació pretén que els municipis puguin decidir el seu futur de forma autònoma, posar fi als greuges, al desequilibri territorial i al despoblament rural. L'acte fundacional ha tingut lloc a l'església de Sant Francesc de Montblanc (Conca de Barberà).

«Després ens diuen que hi ha marge per canviar, però no n'hi ha, que deixin d'enganyar», va afirmar Vila d'Abadal, que va subratllar que els estatuts fixaran el funcionament intern de l'agència, però no poden canviar les atribucions o funcions. «A mi tant m'és si es reuneix un cop o dos l'any», va etzibar.



Manifest fundacional

El manifest fundacional de País Rural destaca que Catalunya pateix un gran desequilibri territorial, amb més del 70% de la població vivint en 59 ciutats de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tanmateix hi ha 900 municipis rurals «que han de definir, projectar i executar les polítiques rurals i de natura que considerin més oportunes de forma autònoma, amb la col·laboració de la Generalitat».

El text reclama posar fi als greuges que pateix el món rural com ara «l'evident i preocupant despoblament rural», que és, al seu parer, «el símptoma més clar i evident d'aquest tracte injust i d'una concepció esbiaixada de la realitat». Alhora, remarca que el valor d'un país es troba també en la salut econòmica de les seves àrees rurals, amb qualitat de vida i serveis sanitaris i educatius, en la riquesa ecològica del seu entorn natural i en la qualitat del seu paisatge.

Entre altres objectius, es marca el de potenciar el desenvolupament rural sostenible i promocionar els productes de proximitat. País Rural també demana que la revolució digital i les infraestructures arribin arreu.

La direcció de l'associació País Rural està formada per nou persones, amb Vila d'Abadal com a president i quatre vicepresidents: Just Serra (president de Boscat), Josep Tarín (alcalde de Talamanca), Carlos Isús (president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà) i Francesc Boya (Síndic d'Aran).