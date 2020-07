Oriol Mitjà critica gestió del Govern i diu que Salut no es deixa assessorar

L'especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà, que va ser assessor de la Generalitat per a la desescalada, ha criticat la gestió del Govern, de qui ha dit que "no ha après la lliçó", i ha indicat que Salut no es deixa assessorar.



En una entrevista a TV3, l'investigador ha criticat que l'executiu autonòmic de Quim Torra no hagi tingut la "valentia" de "prendre decisions de forma molt més assertives" i que en comptes de donar "directrius clares" hagi optat per "recomanacions".





"El que espera la ciutadania és que s'enviï un missatge clar i contundent. El microconfinament quirúrgic s'ha de fer ja. El govern no ha après la lliçó i no té la valentia de prendre decisions de manera asseritva" @oriolmitja #FAQStresestrellesTV3 ▶? https://t.co/xh9WFnPmcY pic.twitter.com/L6u33JhKEo — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 18, 2020

En concret, Mitjà ha afirmat que haurien d'ordenar "confinaments domiciliaris" a les zones més afectades, com tres barri de l'Hospitalet de Llobregat (Torrassa, Collblanc i la Florida), així com en algunes àrees del districte de Sants i part de l'Eixample."El que espera la ciutadania és que s'enviï un missatge clar i contundent. El microconfinament quirúrgic ha de fer-se ja", ha dit.D'altra banda, Mitjà també ha criticat el departament de Salut, del que va ser assessor en ple pic de la pandèmia, i ha dit que la conselleria de la qual és titular Alba Vergés (ERC) "ha estat un palau infranquejable, on era molt difícil assessorar".Preguntat com s'ha desimbolt el Govern des que la Generalitat ha recuperat plenes competències, Mitjà, que ha defensat que parla com a acadèmic i que defuig posicionaments polítics, ha dit que el Govern tenia la tasca de rastrejar contactes i que en aquest sentit "ha fallat en la seva estratègia".Finalment, s'ha mostrat escèptic sobre les paraules del conseller d'Educació, Josep Bargalló, que va dir que al setembre es faria vida normal a les escoles."Hi haurà escoles però s'hauran de fer les coses bé, no serà una nova normalitat", ha advertit.