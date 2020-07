Rull llueix una mascareta amb el logotip de la Patum, del Grup Horitzó de Berga

Josep Rull va intervenir en un acte públic amb una mascareta que duia el logotip de la Patum. Es tractava d'un acte organitzat divendres a Terrassa, la seva ciutat, en què van assistir 350 persones per reclamar la llibertat dels polítics del procés. La mascareta ha estat confeccionada pel Grup Horitzó de Berga, entitat dedicada a la integració laboral de persones amb problemes socials i discapacitats, i n'ha venut unes 1.800 amb el logotip de la festa. Josep Rull en té una perquè una berguedana que té contacte amb l'associació i que habitualment visitava els polítics a Lledoners els hi va portar. Així que no només la té Rull, sinó també la resta de presos. De fet, divendres era el primer dia que els presos del procés gaudien del tercer grau penitenciari i, per tant, poden dormir tres dies la setmana fora de la presó. Per aquest motiu, a la seva ciutat van decidir donar-li una càlida benvinguda.