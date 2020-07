El veto a ajuts de fons europeus tensiona la cimera de Brussel·les per a la reconstrucció

Espanya estaria disposada a acceptar que els Països Baixos tinguin l'opció de retardar el desemborsament dels ajuts de fons europeu de recuperació però sempre que el Govern holandès no tingui el poder de vetar, cosa a la qual s'oposa «frontalment», segons han explicat fonts del Govern espanyol en el marc de les negociacions dels líders a Brussel·les.

L'última proposta que valoren els caps d'Estat i de Govern inclou un «fre d'emergència» que permetria a qualsevol país bloquejar el pagament de les ajudes si considera que el país que les havia de rebre no ha fet les reformes adequades i elevar els seus dubtes a una reunió a nivell de ministres o fins i tot de líders.

Segons Moncloa, Espanya podria acceptar aquesta opció sempre que la decisió final dels ministres no sigui per unanimitat. «Ens oposem frontalment», han assegurat aquestes fonts pel que fa a la possibilitat que un cop congelades les ajudes, només es puguin desbloquejar amb el vistiplau de tots els estats membres.

Espanya no considera que les negociacions a Brussel·les estiguin estancades i, de fet, el Govern central és optimista de cara a la possibilitat que s'aconsegueixi un acord, que en tot cas no va arribar ahir i s'espera per a avui.

Malgrat que amb prou feines han transcendit imatges de reunions bilaterals, Moncloa defensa que el president del Govern està «molt actiu» en la recerca de solucions amb la resta de mandataris europeus.

A més de mantenir trobades amb l'alemanya Angela Merkel, el francès Emmanuel Macron i l'italià Giuseppe Conte, convocats pel president del Consell, Charles Michel, Moncloa assegura que Sánchez s'ha vist també amb els primers ministres de Portugal (Antonio Costa), Estònia (Juri Rates) i Països Baixos (Mark Rutte).

Rutte, indiquen, es troba aïllat en la seva exigència de la unanimitat per aprovar els desemborsaments, però sí que té el suport d'Àustria, Dinamarca i Suècia en la seva demanda de retallar encara més les transferències directes del fons de reconstrucció i augmentar els préstecs.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, va aturar la negociació conjunta del pla de recuperació i va començar reunions bilaterals amb els líders després de gairebé tres hores de discussions. La segona ronda de negociacions va començar amb una reunió de Michel amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, el president francès, Emmanuel Macron, la cancellera alemanya, Angela Merkel, el primer ministre holandès, Mark Rutte, i l'italià, Giuseppe Conte, per intentar apropar posicions. Durant la discussió, Michel va presentar modificacions en la seva proposta, segons recullen diversos mitjans europeus, amb concessions al bloc dels 'frugals' per intentar salvar l'acord.

La nova proposta manté el fons de recuperació en 750.000 milions d'euros, però redueix les transferències a 450.000 milions, 50.000 milions menys que en la proposta inicial. Amb tot, augmenta la part de les transferències al Mecanisme de Recuperació i Resiliència –el principal pilar del fons de recuperació– en 15.000 milions.

A més, la nova proposta de Michel incrementa les compensacions per aportar més al pressupost del que reben a alguns dels 'frugals', mentre que dona més poder als estats per poder vetar els plans de reforma per desbloquejar les ajudes.