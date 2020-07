Detenen un home per la seva relació amb l'incendi de la catedral de Nantes

La policia francesa va detenir ahir un individu per interrogar-lo amb relació a l'incendi declarat dissabte a la catedral de Sant Pere i Sant Pau de Nantes, segons va explicar el fiscal de la ciutat, Pierre Sènnes. L'arrestat és un voluntari de la diòcesi, segons el fiscal, que s'encarregava de tancar l'església divendres passat.

Segons el fiscal, la intenció dels investigadors és aclarir la seqüència dels esdeveniments des d'aquella nit que va tancar la catedral, però va destacar que l'home és innocent fins que es demostri el contrari i va demanar que no s'adoptin conjectures precipitades.

La Fiscalia de Nantes ha obert una investigació per incendi intencionat després de detectar tres focus diferents en el foc que va afectar la catedral, que data del segle XV. En concret, s'ha detectat un focus a la zona de l'orgue del temple i dos més al costat d'una de les naus.

L'incendi es va iniciar cap a les vuit del matí de dissabte i van ser necessaris un centenar de bombers per controlar les flames unes tres hores després. Les flames van començar a l'interior de l'edifici i van arribar a sortir per uns moments per la façana. No és la primera vegada que aquesta catedral es veu afectada per un incendi, ja que el 28 de gener del 1972 es va cremar el sostre.