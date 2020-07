L'Audiència de Madrid confirma l'absolució del PP per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

L'Audiència de Madrid ha confirmat l'absolució del PP per la destrucció dels ordinadors de l'extresorer del partit Luis Bárcenas a la seu estatal dels populars al carrer Gènova. La secció sisena de l'Audiència Provincial madrilenya ha ratificat la decisió del jutjat penal número 31 de Madrid que no va veure proves d'un delicte de danys informàtics i va absoldre el PP així com als tres acusats (el cap de l'assessoria jurídica, Alberto Durán, el responsable d'informàtica, José Manuel Moreno, i l'extresorera Carmen Navarro).

L'Audiència de Madrid ha desestimat els recursos interposats per les acusacions populars i nega que hi hagués "ni irracionalitat ni arbitrarietat en la valoració de les proves". La sentència feta pública aquest dilluns és ferma i no es pot recórrer.