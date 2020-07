L'increment de positius de covid-19 als CAPs de Lleida ciutat és un 51% més elevat que fa una setmana

L'increment de nous positius de covid-19 als diferents CAPs de Lleida ciutat és d'un 51% més de casos en comparació amb la darrera setmana. Segons dades del Departament de Salut facilitades per la Paeria, a 18 de juliol, la capital del Segrià acumula un total de 740 casos en una setmana. El CAP que en els darrers set dies ha registrat un increment més destacat és el de l'Eixample, amb 152 positius acumulats, 78 més que la setmana passada. En canvi, el CAP on s'han detectat menys positius és el de Cappont, amb un total de 54. La setmana passada, a Lleida ciutat es van detectar un total de 243 casos de coronavirus. Als hospitals de la regió sanitària hi ha 152 persones amb covid-19.

El CAP de la ciutat de Lleida on hi ha hagut un menor increment de casos de covid-19 ha estat el de Rambla Ferran, que aquesta setmana ha registrat 118 positius, 5 més que la setmana anterior. Al Primer de Maig n' hi ha hagut 130 (38 més); a Balàfia – Pardinyes 134 (69 més); a Magraners – Bordeta 58 (27 més) i a Onze de Setembre 94 (15 més).



Una desena d'hospitalitzats més que diumenge

La xifra de pacients ingressats per covid-19 als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida continua en augment i ja hi ha 152 persones ingressades, 10 més respecte a diumenge. Del total, 19 persones estan a l'UCI, les mateixes que en el balanç de fa 24 hores, segons ha comunicat el Departament de Salut. Als centres habilitats per aïllar positius que estan lleus o són asimptomàtics es mantenen 87 persones. L'Hospital Arnau de Vilanova té 75 pacients amb covid-19, tres més que diumenge, dels quals nou estan a l'UCI i 66 a planta. Al Santa Maria hi ha vuit pacients, cinc dels quals a l'UCI; i a l'Hotel Salut Nastasi hi ha 14 ingressats. En la resta de centres hi ha 55 pacients, cinc a l'UCI i 50 a planta.

Pel que fa a les altes, l'Arnau de Vilanova n'ha donades 103 des de l'1 de juliol i l'Hospital Universitari Santa Maria dues.

En relació amb les persones aïllades en centres habilitats, a l'Hotel Rambla hi ha 35 persones (10 covids positius i 25 contactes) i a la Manreana hi ha 52 persones, totes elles amb covid-19 positiu.