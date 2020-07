Mor una nena de 8 anys en xocar la moto aquàtica que conduïa amb un vaixell

Sanitaris de la Gerència d'Urgències i Emergències Sanitàries 061 no van poder salvar la vida d'una nena de 8 anys que va morir com a conseqüència de les greus ferides que es va produir dissabte en xocar la moto aquàtica que conduïa amb una embarcació en aigües del Mar Menor, a La Manga (San Javier), segons van informar fonts del Centre de Coordinació d'Emergències.

Emergències va rebre cap a dos quarts de nou del vespre diverses trucades de testimonis informant de l'accident marítim en aigües del Mar Menor, a tocar de l'Escola de Pieter. Els testimonis van explicar que la nena anava sola a la moto aquàtica, que estava greument ferida i inconscient i que l'havien rescatat de l'aigua i portat fins a la plataforma d'una embarcació.

Fins al lloc dels fets es van mobilitzar personal i diversos vehicles del Servei d'Emergències de l'Ajuntament de San Javier, així com una Unitat Mòbil d'Emergències del 061, i també la Guàrdia Civil.

Suport psicològic als familiars

Finalment, els sanitaris no van poder salvar la vida de l'accidentada, que va morir com a conseqüència de les greus ferides causades pel sinistre. Un equip de resposta immediata en emergències de la Creu Roja es va mobilitzar per oferir suport psicològic als familiars, que a l'hora de tancar aquesta edició encara havien d'explicar a les forces de seguretat per què la nena anava sola a la moto aquàtica.