Els països del nord ofereixen reduir el fons europeu a 700.000 milions

Els primers ministres dels Països Baixos, Dinamarca, Suècia, Àustria i Finlàndia han plantejat a la resta de socis una nova proposta que passaria per reduir el fons europeu de recuperació fins als 700.000 milions d'euros i distribuir aquesta quantitat a parts iguals entre transferències no reemborsables i préstecs.

Han fet aquesta oferta a la resta de capitals sobre la base d'un «suggeriment de compromís» elaborat per la delegació finlandesa, segons han detallat fonts diplomàtiques. Així, el pla de reconstrucció europeu estaria format per 350.000 milions d'euros dirigits als governs en forma de subvencions a fons perdut i per 350.000 més en forma de préstecs.

No obstant això, aquest plantejament està condicionat al fet que el control de les ajudes i la resta de qüestions obertes (com el respecte a l'Estat de dret o els xecs que redueixen la seva aportació al pressupost comunitari) es resolguin d'una manera que sigui acceptable per als seus interessos.

És a dir, que es beneficiïn de més reduccions en els diners que han d'aportar als comptes comunitaris (i que han de pagar la resta d'Estats membres) i que s'estableixi un ferri control abans d'aprovar el desemborsament dels ajuts del pla de recuperació.

Els caps d'Estat i de Govern de la UE es van reunir tots junts per primera vegada ahir a la tarda. Fins aleshores es van succeir els contactes bilaterals i les reunions en grups reduïts per intentar acostar posicions i desbloquejar la situació. Una d'aquestes reunions, per exemple, va aplegar els països de sud (Espanya, Itàlia i Grècia) amb el grup dels anomenats frugals (Països Baixos, Dinamarca, Àustria, Suècia i Finlàndia), la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron.

La negociació dels líders de la Unió Europea (UE) ha entrat en un moment decisiu per dilucidar si és realment possible arribar a un acord, apuntaven ahir fonts diplomàtiques franceses i espanyoles.

Estava previst que els caps d'estat i de govern comencessin la tercera jornada de negociacions amb una discussió conjunta, però primer els líders van mantenir reunions en grups reduïts per negociar el paquet econòmic. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es va trobar amb el president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel. Posteriorment també ho va fer amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte, el portuguès, António Costa, i el grec, Kiriakos Mitsotakis.

Fonts diplomàtiques franceses assenyalaven que ni Macron ni Merkel volen que es degradi el pla econòmic per assolir un acord.