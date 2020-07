Torra es planteja denunciar el rei emèrit per corrupció

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenat estudiar la presentació d'una denúncia contra el rei emèrit Joan Carles I i Corinna zu Sayn-Wittgenstein per presumpta corrupció. «Les instruccions d'estudiar una eventual denúncia han estat donades a la defensa del president de la Generalitat», van explicar ahir fonts de la Presidència.

En un comunicat, el Govern va afegir que la denúncia pot estendre's a tots aquells que d'una forma o una altra hagin «participat, ajudat, cooperat o encobert les pràctiques corruptes en les quals presumptament hauria estat involucrat l'anterior cap de l'Estat espanyol i el seu entorn per un espai de temps que encara està per determinar».

L'executiu pretén determinar, segons les informacions publicades, «la integritat dels fets, qui hi hauria participat, qui n'ha de respondre penalment, i qui ha d'assumir la responsabilitat civil ex delicto».

La responsabilitat civil ex delicto correspondria primer als autors dels presumptes fets i, després i subsidiàriament, a la Casa Reial. El Govern al·lega que la Casa Reial «és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb capacitat per obligar-se i sense inviolabilitat que, arribat el cas, permet exigir responsabilitats ex delicto».

Torra considera que la corrupció s'ha de perseguir amb independència de qui hi participi, i va destacar que totes les persones són iguals davant la llei. Va afegir que, «tot i les dificultats d'una denúncia d'aquestes característiques», es tracta de fets greus la presumpta responsabilitat dels quals correspon al rei emèrit, però també a altres persones que no disposen de la inviolabilitat de la qual sí que gaudeix Joan Carles I, segons el president de la Generalitat.

«Per les informacions que van apareixent, s'està parlant d'un llarg període de temps en què s'haurien comès aquests presumptes fets i estaríem parlant d'ingents quantitats de diners», va afirmar.

D'altra banda, els reis es desplacen avui a Catalunya dins de la seva gira per les autonomies després de finalitzar l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus, i en la que serà la seva primera visita a aquesta comunitat en vuit mesos. Felip VI i Letícia tenien prevista una agenda que incloïa actes a Tarragona i Barcelona, però l'evolució dels rebrots de coronavirus ha limitat la seva presència a una visita al monestir tar-ragoní de Poblet.



Darrera visita

L'última vegada que els monarques van estar a Catalunya va ser del 3 al 5 de novembre passats amb motiu dels actes organitzats pel lliurament a Barcelona dels premis Princesa de Girona. Per primera vegada van assistir al lliurament d'aquests premis la princesa Elionor i la infanta Sofia i també va ser la primera vegada que es va sentir parlar en públic en català l'hereva de la Corona.

Va ser igualment la primera visita del rei després de conèixer-se la sentència del procés i va estar acompanyada de protestes independentistes durant el lliurament dels premis en què es van cremar fotos del monarca i hi va haver problemes perquè alguns convidats a l'esdeveniment poguessin accedir al Palau de Congressos de Barcelona.

Durant els seus tres dies d'estada a Barcelona els membres de la Família Reial van estar sempre a l'hotel en el qual es van allotjar i en les del contigu Palau de Congressos.



«Organització criminal»

A dos dies de la visita dels reis, el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va llançar dissabte dures acusacions contra la dinastia dels Borbó, als quals va qualificar d'«organització criminal». «Cal fer caure aquest règim i aquesta monarquia i avançar cap a la República catalana», va afegir. A més, diversos partits independentistes havien fet un dia abans una crida conjunta a participar en mobilitzacions contra la gira autonòmica dels reis.