La Universitat d'Oxford treballa en una vacuna que podria «acabar» amb la covid-19

Els resultats de l'assaig de fase I/II de la vacuna contra la covid-19 que està desenvolupant la Universitat d'Oxford (Regne Unit) indiquen que no hi ha preocupacions de seguretat i indueix fortes respostes immunològiques.

En l'estudi, publicat avui en la revista científica 'The Lancet', la vacuna va provocar una resposta de les cèl·lules T en els 14 dies següents a la vacunació (glòbuls blancs que poden atacar a les cèl·lules infectades amb el virus del SARS-*CoV-2), i una resposta dels anticossos en els 28 dies següents (els anticossos són capaços de neutralitzar el virus perquè no pugui infectar a les cèl·lules quan es contregui inicialment).

Durant l'estudi, els participants que van rebre la vacuna tenien anticossos neutralitzadors detectables, que han estat suggerits pels investigadors com a importants per a la protecció, i aquestes respostes van ser més fortes després d'una dosi de reforç, amb el 100% de la sang dels participants tenint activitat neutralitzadora contra el coronavirus. El següent pas en l'estudi de la vacuna és confirmar que pot protegir eficaçment contra la infecció del SARS-*CoV-2.

"Les dades de la fase I/II de la nostra vacuna contra el coronavirus mostren que la vacuna no va provocar cap reacció inesperada i va tenir un perfil de seguretat similar al de les vacunes anteriors d'aquest tipus. Les respostes immunològiques observades després de la vacunació estan en línia amb el que els estudis anteriors en animals han demostrat que estan associades amb la protecció contra el virus del SARS-*CoV-2, encara que hem de continuar amb el nostre rigorós programa d'assajos clínics per a confirmar-lo en els éssers humans", explica Andrew Pollard, investigador cap de l'Assaig de Vacunes d'Oxford a la Universitat d'Oxford i coautor de l'estudi.

Els investigadors van observar una resposta immunològica més forta en els 10 participants que van rebre dues dosis de la vacuna, la qual cosa indica que aquesta podria ser una bona estratègia per a la vacunació. L'assaig de fase I/II al Regne Unit va començar a l'abril provant la vacuna del coronavirus d'Oxford ChAdOx1 nCoV-19. L'equip va començar a treballar per a desenvolupar una vacuna contra l'amenaça global que és el coronavirus al gener de 2020 i han estat treballant amb una urgència sense precedents en una carrera contra el coronavirus.

Durant l'assaig de fase I/II, la vacuna ha estat avaluada en més de 1.000 voluntaris adults sans amb edats compreses entre els 18 i els 55 anys en un assaig controlat aleatori. Un subconjunt d'aquests voluntaris (10 persones) va rebre dues dosis de la vacuna. Entre el 23 d'abril de 2020 i el 21 de maig de 2020, 1077 voluntaris van rebre la bovina ChAdOx1 nCoV-19. No va haver-hi cap esdeveniment advers seriós per a la salut relacionat amb ChAdOx1 nCoV-19.

La Universitat d'Oxford està treballant amb l'empresa biofarmacéutica AstraZeneca en el desenvolupament ulterior, la fabricació a gran escala i la possible distribució de la bovina covid-19, i els plans per al desenvolupament clínic i la producció de la vacuna d'Oxford avancen a nivell mundial. El projecte s'ha vist impulsat per un finançament governamental de 84 milions de lliures per a ajudar a accelerar el desenvolupament de la vacuna.

"Ens encoratgen les dades provisionals de la fase I/II que mostren que l'AZD1222 va ser capaç de generar una ràpida resposta d'anticossos i cèl·lules T contra el SARS-*CoV-2. Encara que queda molt per fer, les dades actuals augmenten la nostra confiança que la vacuna funcionarà i ens permeten continuar amb els nostres plans de fabricar la vacuna a escala per a un accés ampli i equitatiu a tot el món", comenta Meni Pangalos, Vicepresident Executiu de Recerca i desenvolupament de Biofármacos de AstraZeneca.