Denuncien penalment un home per la destrucció de nius d'espècie protegida d'oreneta a Mollet del Vallès

ME

Detall d'un niu d'orenetes destruït | ME

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han denunciat penalment a la Fiscalia de Medi ambient un veí de Mollet del Vallès per un presumpte delicte relatiu a la protecció de la flora, la fauna i els animals domèstics per la destrucció de nius d'oreneta cuablanca ('Delichon Urbicum').

Els fets van tenir lloc el passat 27 de maig, quan agents de la comissaria de Mollet del Vallès van observar com una persona trencava amb un pal els nius que hi havia sota el voladís de la coberta d'un edifici. Els nius van caure a la vorera i va morir com a mínim cinc cries.

Els Mossos recorden que l'oreneta cuablanca és considerada una espècie protegida per la normativa relativa a la protecció de la fauna salvatge, tant a nivell autonòmic com estatal.