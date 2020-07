El director general de Mahou San Miguel posa en valor la cultura d'anar al bar

El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, adverteix en una entrevista al diari Levante que la recuperació de les vendes després de l'impacte de la covid-19 tardarà dos o tres anys a arribar i lamenta que alguns hotelers no podran superar un altre confinament com el que va entrar en vigor el 15 de març. L'executiu subratlla que una de les prioritats de la seva companyia és donar suport a l'hostaleria. En la mateixa entrevista, afirma que la «nostra cultura no s'entén sense anar als bars a compartir moments».