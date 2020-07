Grífols compra centres de plasma a Mont-real i als EUA per 460 milions

La multinacional catalana Grífols ha adquirit un centre de fraccionament de plasma i dues plantes de purificació a Mont-real, juntament amb 11 centres de plasma als Estats Units al grup sud-coreà GC Pharma, per un valor de 460 milions de dòlars, segons va informar ahir la compa-nyia en un comunicat. L'operació té com a objectiu estendre l'obtenció i fraccionament de plasma a nivell global i enfortir la presència de la multinacional al Canadà, on col·labora amb el seu sistema nacional d'hematologia.

Durant més de 30 anys, la multinacional ha fraccionat plasma canadenc a través del seu servei de fraccionament industrial de plasma per destinar-lo a medicaments del sistema de salut. Segons el conseller delegat de la companyia, Víctor Grífols Deu, l'acord és «un nou i important pas» en l'estratègia a llarg termini i pretén «que els països puguin aconseguir l'autosuficiència de medicaments plasmàtics».