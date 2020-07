Hasél presenta un recurs al TC per la condemna per injúries a la corona

La defensa del raper Pablo Hasél va presentar ahir un recurs d'empara al Tribunal Constitucional contra la sentència de l'Audiència Nacional (AN), ratificada pel Tribunal Suprem, que el condemna a 9 mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i per injúries i calúmnies a la corona i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En l'escrit, l'advocat del raper lleidatà demana una vista oral a l'Alt Tribunal perquè anul·li la sentència de l'AN i absolgui Hasel en entendre que s'ha violat la tutela judicial efectiva que recull l'article 24.1 de la Constitució. Hasél va ser condemnat per incloure al seu perfil de les xarxes socials comentaris en forma de tuits on incorporava vídeos que, segons la sentència, incitaven a la violència.