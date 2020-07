Els líders de la UE arriben a un acord per crear un fons de recuperació de 750.000 milions d'euros amb més del 50% de subvencions

Els líders de la Unió Europea han arribat a un acord per crear un fons de recuperació de 750.000 MEUR amb més del 50% de subvencions. Després de quatre dies i quatre nits de negociacions, els caps d'estat i de govern de la UE han pactat aquest dimarts al matí un paquet econòmic contra la crisi de la covid-19 finançat amb deute comunitari a llarg termini. Inclou 390.000 milions d'euros en subsidis i uns 360.000 milions d'euros en crèdits. Una xifra que està lluny dels 500.000 milions d'euros de transferències que s'havien plantejat inicialment i, lleugerament, del límit de 400.000 milions d'euros que defensava Espanya.

Una majoria qualificada d'estats de la UE hauran de donar el vistiplau als plans de reforma dels estats necessaris per accedir al fons de recuperació, a partir d'una proposta de la Comissió Europea.

Un sol estat podrà qüestionar els plans de reforma necessaris per accedir al fons, però no s'aclareix si tindria dret a vetar-los. D'altra banda, els líders europeus han acordat concedir més reemborsaments als frugals per les seves contribucions addicionals al pressupost europeu.

Finalment, la clàusula sobre estat de dret per protegir "els interessos financers" de la UE s'ha suprimit per facilitar l'acord. El fons de recuperació no comptarà amb cap mecanisme específic per actuar contra un estat si es detecten "deficiències" de governança.

"Els interessos financers de la UE s'hauran de protegir d'acord amb els principis generals establerts als tractats", es limita a dir l'acord dels 27 estats membre de la UE sobre el paquet de recuperació.



Repartiment dels fons

El gruix de les subvencions, 312.500 milions d'euros, anirien a mans dels estats a través de l'Instrument de Recuperació i Resiliència, mentre que la partida de la Comissió Europea per rescatar empreses afectades per la covid-19 des de Brussel·les ha quedat reduïda a 2.100 milions d'euros.

D'altra banda, les partides dedicades al desenvolupament rural i el fons de transició ecològica del paquet dedicat a la recuperació s'han vist fortament retallades. La primera s'ha reduït a la meitat, mentre que el fons de transició ha passat dels 40.000 milions d'euros inicials a només 10.000 milions d'euros.

D'altra banda, per calcular el criteri de repartiment dels fons a partir del 2023 es deixarà de tenir en compte l'atur per calcular les ajudes que pertoquen a cada Espanya. Espanya s'oposava a aquest canvi respecte a la proposta inicial que tenia en compte la desocupació per a tot el període d'implementació del fons.