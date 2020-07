Llibertat sense mesures cautelars pels dos últims CDR citats a declarar en el marc de l'operació Judes

Els dos darrers CDR citats a declarar en el marc de l'operació Judes han quedat en llibertat amb càrrecs, però sense mesures cautelars. Tot i que la compareixença davant el jutge instructor s'havia de fer per videoconferència des dels Jutjats de Mollet, problemes tècnics de l'Audiència Nacional han fet impossible la connexió. Després de dues hores d'espera, els dos investigats, de Mollet i Montmeló, han acabat declarant per escrit, davant la magistrada del Justjat d'Instrucció número 3 de Mollet. "Aquest fet evidencia que es tracta d'un cas general per perseguir la dissidència, i que ni tan sols se la prenen en serio des de l'Audiència", ha lamentat Carlos Hurtado, advocat dels encausats que ha exigit tenir accés complert a la causa.

Dues setmanes després que la declaració d'aquests dos investigats se suspengués per problemes tècnics de l'Audiència Nacional, la situació ha tornat a repetir-se. Els dos encausats han arribat al voltant de les dotze del migdia als Jutjats de Mollet del Vallès per comparèixer davant el jutge de l'Audiència Nacional per videoconferència. Després d'esperar durant més de dues hores a l'interior de l'edifici, finalment l'advocat dels dos CDR ha demanat que les declaracions es fessin per escrit davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 3 de Mollet.

"Aquest és el segon cop que ens trobem en aquesta situació", ha explicat Carlos Hurtado, que ha considerat que l'episodi és "lamentable". Hurtado ha assegurat que aquest fet evidencia que aquesta és "una causa general per perseguir la dissidència que ni tan sols l'Audiència Nacional es pren en serio".

Alhora, ha remarcat que la impossibilitat de connectar amb Madrid, ha fet que els dos investigats "no hagin estat informats sobre els delictes que se'ls imputen". Així, ha recordat que en la citació judicial només apareix el delicte de pertinença a banda terrorista. "A més d'aquest hi posa i altres delictes, sense especificar quins", apunta l'advocat

Afegeix que tampoc saben "per quins fets concrets" se'ls està investigant, ja que la defensa encara no ha pogut accedir a la causa completa.

Una cinquantena de persones s'han aplegat a l'exterior de l'edifici judicial per expressar el seu suport als dos CDR. Entre aquests hi havia d'altres encausats en aquesta mateixa operació. En sortir dels jutjats, els dos investigats han estat rebuts amb aplaudiments i abraçades i han agraït l'escalf de la gent.

L'operació Judes va fer-se pública el 23 de setembre de 2019, quan mig centenar d'agents de la Guàrdia Civil va detenir nou CDR als seus domicilis, la majoria dels quals a Sabadell. Set d'ells van ser traslladats a Madrid i van ingressar a presó fins els mesos de desembre i gener. Els altres dos van quedar en llibertat aquell mateix dia i no van passar a disposició judicial.

El 22 de juny passat, Alerta Solidària va anunciar que la fiscalia de l'Audiència Nacional havia incorporat a la causa quatre ciutadans més que van participar en algunes de les mobilitzacions en contra de la sentència del Tribunal Suprem en el judici del procés. L'Audiència va citar-los a declarar en qualitat d'investigats, juntament amb els dos Sabadellencs que el mes de setembre de 2019 no van ser traslladats a Madrid amb la resta.