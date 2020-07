Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

La cimera europea per a la reconstrucció post-covid centra les portades estatals d'aquest dimarts, 21 de juliol. Regió7 dedica avui el seu titular principal al tancament de Vilafruns: "Consell i alcaldes bagencs reclamen un pla per tancar la mina i afrontar el futur". La fotografia és per a la cua de l'alimentació de subsistència, per l'augment de famílies que reben l'ajuda de la plataforma d'aliments de Manresa. El diari també destaca una promoció d'habitatge cooperatiu a Sallent, els primers assajos de la vacuna d'Oxford i el nou format que tindrà la Fira Mediterrània.



'Regió7': "Consell i alcaldes bagencs reclamen un pla per tancar la mina i afrontar el futur"

'Diari de Girona': "L'Alt Empordà multiplica per sis els contagis les tres últimes setmanes"

'El Punt Avui': "Blindats a Poblet"

'El Periódico': "La vacuna, més a prop"

'La Razón': "Cumbre eterna en la UE con menos ayudas y más ajustes"

'Ara': "Només Madrid i les Canàries no han endurit les restriccions"

'ABC': "Europa toma aire tras cuatro días de angustia"

'El Mundo': ""Nuestro amigo me autoriza a ofrecer 6 millones por el dúplex""

'La Vanguardia': "La cimera europea més llarga prepara 390.000 milions en ajuts directes"