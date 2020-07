Els reis visiten el monestir de Poblet enmig de protestes i un fort dispositiu policial

El reis d'Espanya van visitar ahir Catalunya amb una única aturada al monestir de Poblet, en el marc de la gira que estan fent arreu de l'Estat espanyol arran de la crisi de la covid-19. La visita de Felip VI i Letícia a la Conca de Barberà va anar acompanyada de protestes a l'exterior del recinte, convocades per Òmnium i l'ANC, i d'un fort dispositiu policial.

Mentre els reis visitaven el monestir, a fora els manifestants miraven d'eludir el cordó policial i apropar-s'hi caminant entre vi-nyes. L'acció va saldar-se amb algun moment de tensió i cops de porra, i amb un detingut per desordres públics. L'individu, un veí de Montblanc de 30 anys, hauria intentat robar la tauleta a un agent de la BRIMO, segons fonts policials.

Als afores del monestir, més d'un miler de persones van refusar la visita de Felip VI i Letícia. Convocats per Òmnium i l'ANC, i amb la participació dels CDR, els manifestants van caminar des del centre de l'Espluga de Francolí fins a prop de l'accés del monestir exhibint pancartes amb el lema «Catalunya no té rei», enmig d'un mar d'estelades i banderes contra la monarquia.

Crits de «fora el Borbó», «lladre» i diversos insults contra Felip VI i el rei emèrit, Joan Carles I, van ser una constant d'una manifestació que va aturar-se a uns 500 metres de l'entrada del recinte eclesiàstic per ordre d'un fort dispositiu policial. Si bé en un primer moment el cordó dels agents antidisturbis pretenia aturar la marxa a més distància, finalment els Mossos d'Esquadra van recular per l'escapisme d'alguns dels manifestants.

De fet, alguns dels assistents que havien superat el cordó caminant a través de les vinyes van protagonitzar una breu asseguda al mig de la carretera en el moment que els Mossos d'Esquadra reajustaven el dispositiu. La policia va fer aixecar els manifestants, moment en què hi va haver un puntual moment de tensió, amb alguns cops de porra i empentes. Fruit de l'enfrontament, hi va haver una persona detinguda per desordres públics que hauria intentar robar una tauleta a un agent de la BRIMO, segons fonts policials.

Per part dels organitzadors de la protesta, Òmnium i l'ANC van titllar de «provocació» la visita d'ahir. «La societat civil li diem que Catalunya no té rei», va assegurar la coordinadora de la gestora d'Òmnium a la Conca de Barberà, Núria Griso, que va acusar Felip VI de ser «còmplice de la brutalitat policial exercida l'1 d'octubre contra ciutadans que votaven democràticament».

En aquesta línia, el coordinador de l'ANC a la Conca de Barberà, Jordi Saumell, va sentenciar que «Catalunya ha decidit no tenir rei» i va assegurar que la imatge de Felip VI a Poblet demostra que «cal un dispositiu policial mai vist per entrar a una instal·lació fortificada, perquè el poble ni l'estima ni el reconeix com a rei».

«A la república catalana, ni jutges, ni fiscals ni borbons», va concloure. «És una infàmia», va reblar el tresorer de l'ANC a Catalunya, Carles Xavier Gómez, que va assegurar que els avantpassats de Felip VI «van iniciar una repressió a Catalunya que encara dura avui en dia».

Gómez va remarcar que la protesta a prop del monestir il·lustra «la lluita contra Espanya». Per contra, una vintena de persones a favor de la monarquia sí que van poder apropar-se a l'entrada del recinte. Entre ells hi havia diversos membres de Vox a Tarragona i altres persones que van exhibir banderes espanyoles i van clamar crits de «visca el rei!».

Fonts del departament d'Interior van precisar a l'ACN que els responsables de seguretat de la Casa Reial van decidir qui podia accedir a Poblet i qui no, atès que són ells els qui assumeixen la direcció de tots els cossos policials del dispositiu en tots els actes amb presència del rei d'Espanya.

Els reis van fer a Catalunya l'onzena visita de la gira que estan fent per l'Estat espanyol arran de la pandèmia de la covid-19. Tot i que inicialment el cap d'Estat tenia programades visites al Cercle d'Economia, a la Sagrada Família i al Barcelona Supercomputing Center, divendres la Casa Reial va informar que les ajornava i que només mantindria la visita a Poblet.

El rei espanyol va avisar el president de la Generalitat, Quim Torra, que tenia previst visitar Catalunya per a unes «activitats oficials» i el cap del Govern va respondre el monarca amb una carta en què li recordava que no es recomanen «desplaçaments innecessaris», després de les noves mesures de prevenció per l'augment de brots de covid-19.

A més, diumenge el president del Govern va comunicar que havia indicat a la seva defensa que estudiés la presentació d'una denúncia, en nom seu, contra el rei emèrit, Joan Carles I, de la seva examant, Corinna zu Sayn-Wittgenstein i de «tots aquells que d'una forma o altra hagin participat, ajudat, cooperat o encobert les pràctiques corruptes» que suposadament haurien comès i que s'han publicat les últimes setmanes.



Cap representant públic

Els reis van aterrar a l'aeroport de Reus, on els van rebre el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Tots dos els van acompanyar durant la visita al monestir cistercenc, en què no va participar cap representant del Govern català ni cap alcalde de la zona.

L'Ajuntament de Vimbodí va limitar-se a respectar les decisions que prengui la comunitat del monestir i les visites que acullin les instal·lacions. Els reis van arribar al recinte monàstic en vehicle cap a 1/4 d'1 del migdia. Als reis els va rebre el pare abat, Octavi Vilà, i el prior, Rafael Barrué, amb els crits i xiulets llunyans dels manifestants com a teló de fons. Durant l'estada al monestir, van visitar el claustre i l'església, entre altres espais.