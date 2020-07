Salut preveu augmentar la capacitat de PCR fins a 30.000 diàries

Salut preveu augmentar la capacitat de fer proves PCR més enllà de casos sospitosos i vol fer-ne també a contactes "estrets" per detectar, per exemple, casos asimptomàtics. Actualment el sistema públic fa de mitjana 8.000 proves PCR i es vol incrementar la capacitat fins a les 30.000. Per a això, el departament vol reforçar també el seguiment de contactes, ja que ara s'estan detectant entre 5 i 6 contactes per positiu quan en realitat es calcula que s'haurien de detectar entre 10 i 15 contactes estrets. El nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha admès que encara els queda identificar-ne la meitat però s'ha mostrat confiat en la incorporació de 500 gestors covid, que permetrà "una identificació ràpida i àgil" dels contactes.

Segons ha dit Argimon, d'aquests 500, ja hi ha 214 gestors reclutats que començaran aquest dimecres una formació. S'espera que la setmana vinent ja hi hagi reclutat el mig miler previst.

La idea, ha dit, és també que aquests agents "descarreguin" la feina que estan fent ara professionals d'Atenció Primària, un àmbit que "no és senzill" reforçar, segons Salut.



Proves PCR als contactes "estrets"

Les dues principals accions que farà Salut són més detecció de contactes i més PCR. Argimon ha explicat que des de mitjans de febrer fins ara hi ha més capacitat de fer proves i per això a dia d'avui tots els equips d'atenció primària n'estan fent.

Amb tot, ha assenyalat que cal "reforçar" la realització de proves, fins ara molt centrada en els convivents dels positius, i estendre-la a més contactes estrets. La capacitat pública, ha dit, és ara d'unes 24.000 PCR al dia -tot i que només se'n fan 8.000- i aquesta xifra es vol incrementar "gradualment" fins a les 30.000.

Segons ha explicat la consellera Alba Vergés a finals de juny Salut va plantejar que es fes PCR als grups de risc i en cas de brot, per exemple. "Ara tenim capacitat suficient i creiem que això és ampliable", ha puntualitzat.



Objectiu: detectar més contactes

Per arribar a fer més proves, però, cal primer tenir identificats més contactes. "Primer hem de posar agents covid i identificar el cas i ho anirem rodant tot, no ho farem d'avui per demà", ha dit.

De mitjana Salut calcula que un positiu s'ha relacionat amb 10 o 15 contactes estrets i ara només se n'estan detectant 5 o 6. "Aquí tenim molt recorregut, un dels primers objectius és arribar a detectar aquests entre 10 o 15 contactes per cada cas", ha admès.

Així, la idea és establir un circuit de manera que quan una persona acudeixi a una consulta per fer-se la prova PCR, vagi immediatament després a un altre espai del centre on l'estarà esperant un gestor covid, amb el qual es farà una llista de contactes. Si amb el resultat a la mà, el cas sospitós és positiu els 'scouts' o rastrejadors localitzaran als contactes estrets per començar "la roda".

Preguntat per quin serà el circuit un cop es comuniqui a aquest contacte que és contacte estret d'un positiu i que s'ha de fer una PCR, Argimon ha assegurat que s'ha d'acabar de "perfilar" el circuit. "Hem de veure si agenda directament o agenda perquè l'equip d'atenció primària el truqui", ha comentat.

A meitats de juny, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja va confirmar que es farien proves PCR als contactes estrets de casos positius.



Situació a Barcelona i esdeveniments

En qualsevol cas, Argimon també ha remarcat que no es pot caure en l'imaginari que "tot ho solucionem" fent més proves i que ara per ara l'única "vacuna" que existeix són les mesures de prevenció. Per això, ha demanat mantenir un ritme social "més baix" i evitar reunions de familiars o amics multitudinàries. "El que no podem fer cada vegada que tinguem rebrots és tancar i tornar a començar", ha reblat.

Sobre la situació a Barcelona i possibles mesures noves de contenció, el secretari de Salut Pública s'ha limitat a dir que cal ser "suficientment responsables" i ha demanat corresponsabilitat per no haver d'arribar a més restriccions.

Per la seva banda, Vergés ha dit sobre la celebració d'esdeveniments que cal mesurar "un a un" el risc que pot haver-hi. "L'objectiu no és prohibir coses", ha conclòs afegint que tots els sectors de la societat, el cultural "especialment", han treballat molt per poder garantir mesures de seguretat.



Contracte amb Ferrovial

Vergés no ha especificat novetats respecte el contracte amb Ferrovial per fer el seguiment de contactes. Preguntada per si es rescindirà el contracte, la consellera ha dit que es van comprometre a "revisar el circuit i treballar molt més en xarxa", un extrem que estan treballant des de fa setmanes.

"Ens vam comprometre a replantejar-ho, i en aquesta línia estem, intentant veure si la millor manera es replantejar el contracte", ha assegurat.



Argimon, al capdavant de Salut Pública

En la seva primera compareixença com a secretari de Salut Pública, Argimon ha agraït la confiança rebuda per ocupar el càrrec mentre que Vergés ha posat en valor el seu perfil com a gerent de l'ICS. "El perfil és molt oportú en aquests moments, perquè coneix bé l'àmbit assistencial", ha dit la consellera recordant que sota el paraigües de l'ICS hi ha el 80% dels CAP.

Segons Vergés, Argimon té entre els seus encàrrecs acabar un pla d'acció per combatre l'epidèmia de la covid-19 que permeti activar els recursos davant d'augments de casos a diferents parts del territori.

Per la seva banda, Argimon ha agraït la confiança dipositada en ell "en un moment molt complicat" i ha posat en valor la tasca del seu predecessor en el càrrec, Joan Guix, durant els mesos més durs de la pandèmia. Per a Vergés, Guix ha estat "una persona essencial".