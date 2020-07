Torra dona suport als acusats: «Aquest matí cinc demòcrates seran jutjats al TSJC»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat el seu suport als membres de la Mesa del Parlament del 2017 que seran jutjats a partir d'avui dimarts. "Aquest matí cinc demòcrates seran jutjats al TSJC per presumpta desobediència per no atendre al Tribunal Constitucional i tramitar resolucions a favor del procés. Tot el suport, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Anna Simó i Mireia Boya", ha afegit a través de Twitter. La fiscalia els demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 30.000 euros per a cadascun. El judici inicialment s'havia de fer al Tribunal Suprem i després s'ha ajornat diverses vegades al TSJC.