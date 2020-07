Torrent: «Avui tots els demòcrates hauríem d'agrair a la Mesa de Forcadell que no es convertís en òrgan censor»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat aquest dimarts des de la porta del TSJC que "tots els demòcrates haurien d'agrair als membres de la Mesa del Parlament de Carme Forcadell que no es convertissin en òrgan censor". Així ho ha dit el dia que comença al TSJC el judici contra Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Anna Simó i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.

La fiscalia els demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 30.000 euros per a cadascun per desobediència. Torrent ha emmarcat el judici en una "causa general contra l'independentisme" i ha reivindicat que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot.

Així mateix, Torrent ha remarcat que no només es persegueix la Mesa de la passada legislatura, sinó també l'actual que ell mateix presideix per permetre parlar sobre la monarquia.

"Som aquí per solidaritzar-nos amb els companys. Som aquí sense retrets acompanyant amb total solidaritat. I dient-los gràcies per haver defensat el parlamentarisme, la democràcia i per defensar que en un parlament en democràcia s'hi ha de poder parlar de tot", ha conclòs.